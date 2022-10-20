Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны Азербайджана

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Позиции армянской армии подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Азербайджана, сообщает армянское Министерство обороны.

"В ночь на 20 октября, около 00:05, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны отметили, что с армянской стороны потерь нет, обстановка на данный момент относительно стабильная.