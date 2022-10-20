Waymo планирует запустить беспилотное такси в Лос-Анджелесе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet и специализирующаяся на беспилотных автомобилях, планирует запустить сервис беспилотного такси в Лос-Анджелесе.

Как говорится в сообщении компании, она запустит сервис в нескольких районах крупнейшего города Калифорнии в ближайшие месяцы.

В будущем же Waymo рассчитывает расширить работу сервиса на все районы и сделать ее круглосуточной.

Лос-Анджелес станет третьим городом для Waymo, в котором будет запущен сервис. Компания начала тестировать беспилотное вождение в Финиксе в 2017 году, а с 2020 года сделала его доступным для клиентов. Кроме того, она также присутствует в Сан-Франциско, хотя поездки доступны только для сотрудников компании.