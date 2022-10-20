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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Национальное собрание Франции 24 октября рассмотрит вопрос о недоверии правительству

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Национальное собрание Франции рассмотрит в понедельник, 24 октября, вопрос о возможности проведения голосования по недоверию правительству, сообщают французские СМИ.

Обсуждения в нижней палате парламента Франции запланированы на 16:00 по местному времени (17:00 по Москве).

Отдельные заявки на обсуждение этого вопроса подала ультраправая партия "Национальное объединение" и коалиция левых и зеленых партий "Новый народный экологический и социальный союз".

Соответствующие заявки партии подали после того, как правительство решило задействовать статью 49.3 Конституции Франции, чтобы одобрить законопроект о бюджете на следующий год без одобрения нижней палаты парламента.

Однако, как отмечают французские СМИ, обе заявки с высокой долей вероятности будут отклонены, так как ранее "Национальное объединение" заявило, что не поддержит текст коалиции левых и зеленых, а левые - не будут голосовать вместе с ультраправыми.

В правительстве президента Франции накануне заявили, что готовы задействовать свои специальные полномочия, чтобы принять бюджет на следующий год без голосования в Национальном собрании. Речь идет о статье 49.3 Конституции Франции, которая разрешает премьеру не добиваться одобрения законопроектов в парламенте в ряде случаев, в частности по законопроектам о бюджете.

Данную статью во Франции с 1958 года применяли 87 раз, при этом, за время президентства Эммануэля Макрона ее уже задействовали в 2020 году для законопроекта о пенсионной реформе.

Согласно проведенному опросу телеканала БФМ-ТВ, большинство французов (66%) выступают против применения этой статьи Конституции.

Франция
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