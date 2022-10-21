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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Токаев и еще пять кандидатов вступают в борьбу за пост президента Казахстана

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана в пятницу завершила регистрацию кандидатов на пост президента страны.

Согласно календарному плану ЦИК, регистрация кандидатов в президенты завершилась в 18:00 по местному времени. С этого же момента начинается проведение предвыборной агитации, которая завершится в ноль часов дня, предшествующего дню выборов.

Таким образом, в борьбу за пост президента вступают шесть кандидатов, зарегистрированных ЦИК: действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (выдвинут народной коалицией общественно-политических сил); Нурлан Ауесбаев (кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП)); Мейрам Кажыкен (от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"); Жигули Дайрабаев (от народно-демократической патриотической партии "Ауыл"); Каракат Абден (от альянса соцработников); Салтанат Турсынбекова (от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" ("Казахские матери - путь к обычаям")).

Всего на пост президента Казахстана были выдвинуты 12 человек, из них шестеро выбыли из предвыборной гонки на этапе проверки данных. В частности, трое выбыли ранее и трое - в последний день регистрации. Так на заседании в пятницу ЦИК приняла постановления об отказе в регистрации претендентов на пост президента от общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола" Бакыта Жанабаева, экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева, бывшего депутата мажилиса Жуматая Алиева, выдвинутого от общественного объединения "Халык демографиясы".

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

Казахстан
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