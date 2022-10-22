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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Двое военных ЛНР освобождены из плена

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики освобождены из украинского плена и прибыли в Луганск, сообщила Народная милиция ЛНР.

"Накануне в Луганск прибыли еще двое защитников Республики", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции ЛНР. "Руководство России и Луганской Народной Республики продолжает интенсивную работу по освобождению военнослужащих", попавших в плен к украинским военным, отмечается в сообщении.

ЛНР
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