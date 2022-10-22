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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Российские военные сообщили об ударах Израиля по двум аэропортам Сирии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью авиационными бомбами нанесли ВВС Израиля в пятницу по аэропортам Дамаск и Димас, сообщил в субботу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Егоров Олег Валерьевич.

"В период с 23:02 до 23:08 21 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас", - сказал Егоров на брифинге.

Он уточнил, что авиационными ударами ВВС Израиля поражена радиолокационная станция YLC-6M вооруженных сил САР и взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас.

"В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы. Потерь среди личного состава нет", - уточнил Егоров.

Сирия Израиль
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