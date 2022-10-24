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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Чешская энергокомпания CEZ готовит иск в арбитраж к "Газпрому"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Энергетическая компания CEZ готовится к подаче иска к "Газпрому" в международный арбитраж, сообщил генеральный директор чешской компании Даниэль Бенеш.

Согласно его заявлениям в эфире чешского телевидения, которые цитирует издание denik.cz, из-за перебоев с поставками из России CEZ понесла ущерб в размере от сотен миллионов до миллиардов крон.

Вместо продления контракта с российской компанией CEZ ищет другие источники поставок газа. В частности, с сентября Чехия получает газ с СПГ-терминала в Нидерландах, в котором она арендовала мощности на 3 млрд куб. м.

CEZ Чехия Газпром
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