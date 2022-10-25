Президент Южной Кореи пообещал политическую и экономическую помощь КНДР в случае диалога

Оппозиция впервые в истории страны бойкотировала речь президента, посвященную бюджету

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул окажет политическую и экономическую помощь КНДР в случае готовности Пхеньяна к диалогу и проведению денуклеаризации.

"Если Северная Корея решит провести денуклеаризацию и выйдет на диалог, наше правительство сделает все, чтобы оказать политическую и экономическую помощь в соответствии с нашим "дерзким планом"(план модернизации северокорейской экономики в обмен на существенные шаги в направлении денуклеаризации - ИФ)", - цитирует "Ренхап" речь Юн Сок Еля перед Национальным собранием, посвященную бюджету страны.

Между тем, президент Южной Кореи назвал недавние испытания КНДР баллистических ракет "серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и прямым вызовом международному сообществу".

"Они не только открыто заявили о своих намерениях превентивно применить ядерное оружие, но, похоже, они уже завершили подготовку к седьмому ядерному испытанию"", - заявил он.

Юн Сок Ель пообещал усилить сдерживание Северной Кореи, используя "подавляющие" возможности за счет сотрудничества в области безопасности с США и Японией.

Тем временем, как отмечает агентство, законодатели главной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи отказались присутствовать в зале во время речи президента в знак протеста против "подавления оппозиции".

Уточняется, что это первый подобный бойкотом в истории Южной Кореи.

Несмотря на это, президент Южной Кореи все же призвал оппозицию к сотрудничеству.

"Чтобы преодолеть тяжелую экономическую ситуацию и ситуацию в области безопасности, не может быть разделения между правящей и оппозиционной партиями", - сказал он.

"Мы отчаянно нуждаемся в сотрудничестве Национального собрания", - добавил президент Южной Кореи.

Днем ранее прокуратура провела обыск в штаб-квартире Демократической партии в рамках расследования утверждений о том, что доверенное лицо лидера партии Ли Чжэ Мена незаконно получало политические средства, которые могли быть использованы для избирательной кампании. Ли Чжэ Мен обвинения отрицает.