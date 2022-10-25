Власти Гвинеи-Бисау заявили о заинтересованности в закупке у РФ фрегатов для своих ВМС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Гвинея-Бисау заинтересована в закупках у России фрегатов для своих Военно-морских сил, заявил президент республики Умару Сиссоку Эмбало.

"В настоящий момент у нас есть маленькие фрегаты, испанские. Но нам бы хотелось больших кораблей для наших Военно-морских сил. Может быть, Россия сможет нам предоставить такие корабли. И затем мы посмотрим, как мы можем заплатить за эти фрегаты. Может быть, сможем также выписать вертолет. Посмотрим, как мы сможем рассчитаться с Россией", - сказал Эмбало на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ предложил обсудить этот вопрос.

"Хорошо, мы все это обсудим. Так же, как и вопросы, связанные с подготовкой кадров, (...) причем во всех областях. Как договорились, мы тогда на следующий год увеличим квоту для студентов из вашей страны", - сказал Путин.