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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Турция планирует до конца года поставить на вооружение новый беспилотник-камикадзе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Турецкая компания Titra Teknoloji разработала новый беспилотник-камикадзе Deli, который впервые представили во вторник на оборонной выставке SAHA Expo в Стамбуле, передает "Сабах".

Гендиректор компании Давут Йылмаз сообщил, что специалисты завершают испытания БПЛА и рассчитывают, что этот аппарат можно будет поставить на вооружение до конца 2022 года.

По данным "Сабах", беспилотник сможет действовать в автономном режиме и режиме ручного управления, его можно будет легко перевозить и подготовить к использованию за 15 минут. БПЛА оснастят аппаратурой для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник сможет развивать максимальную скорость в 180 км/ч, подниматься на высоту до 3,5 тыс. м, а применять в бою его можно будет на высотах 150-500 м. БПЛА будет нести боевой заряд массой в 3,1 кг.

Йылмаз заявил, что среди достоинств беспилотника-камикадзе – экономическая рентабельность, с учетом одноразового применения БПЛА, а также способность действовать в автономном режиме.

Турция Titra Teknoloji Deli
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