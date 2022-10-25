Белоруссия рассчитывает в 2023 г. получить от РФ $680 млн обратного акциза на нефть

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает на поступление из РФ в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме 1,7 млрд белорусских рублей ($680 млн в эквиваленте - ИФ), сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

"Договор между Белоруссией и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам – налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам – решил для Белоруссии вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере. Мы в рамках гармонизации налогового законодательства будем получать, как и в России, обратный акциз на нефть", - сказал Селиверстов журналистам после заседания правительства во вторник (цитата по госагентству "БелТА").

По его словам, "это нам даст дополнительные недолговые источники для бюджета уже с 1 января, обратный акциз будет приходить где-то на сумму 1,7 млрд рублей (белорусских - ИФ)".

В начале октября Белоруссия и РФ подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Премьер-министр республики Роман Головченко тогда заявил, что договор полностью решает для Белоруссии вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере.

"Один из знаковых моментов, который нашел отражение в договоре, – решение того самого пресловутого вопроса по обратному акцизу, который обсуждался много лет. Это связано со стоимостью нефти для белорусской стороны", - сказал Головченко. По его словам, это фактически выравнивает условия для белорусских и российских субъектов хозяйствования, работающих в этой сфере.

Головченко подчеркнул, что российские коллеги пошли навстречу белорусской стороне в решении "пресловутого налогового маневра". "Теперь эта проблема, которая долгое время создавала определенный негатив в экономической повестке, тоже решена", - подвел итог белорусский премьер.

Как сообщалось, Минск вел с Москвой переговоры о компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере РФ с 2018 года. В конце 2018 года тогдашний премьер-министр Белоруссии Сергей Румас выступил с инициативой о компенсации белорусской стороне издержек от реализации РФ налогового маневра. Белорусские власти заявляли, что издержки Минска от реализации налогового маневра в виде удорожания поставок нефти из РФ и поэтапного отказа от экспортных пошлин на нефтепродукты составят порядка $10 млрд в 2019-2024 годах. Разногласия в цене поставок нефти из-за налогового маневра привели к отсутствию экспорта нефти из РФ в Белоруссию в первом квартале 2020 года.