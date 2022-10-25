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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Доля не имеющих банковского счета американцев упала до минимума

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Процент домохозяйств США, не имеющих банковского счета, в 2021 году снизился несмотря на вызванные пандемией COVID-19 беспрецедентные экономические трудности. Об этом говорится в публикуемом раз в два года отчете Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

Показатель опустился до 4,5% (около 5,9 млн домохозяйств), что является минимумом за все время ведения расчетов, которые были начаты в 2009 году. По сравнению с 2019 годом получили доступ к банковским услугам порядка 1,2 млн домохозяйств.

В 2011 году услугами финансовых организаций не пользовались 8,2% населения, с того времени приобщились к ним 5 млн домохозяйств.

В прошлом году услугами мобильного банкинга пользовались 43,5% американцев, имеющих счета, что почти втрое превышает показатель 2017 года – 15,1%. Данный способ является самым распространенным доступом к счету.

Около 21,7% домохозяйств, не пользующихся банковскими услугами, называют в качестве основной причины отсутствия счета "недостаточное количество денег для покрытия минимального баланса". Второй по популярности причиной стало недоверие к банкам.

Небанковские сервисы онлайн-платежей, такие как PayPal, Venmo и CashApp, быстро стали обычным инструментом для проведения финансовых операций для многих домохозяйств. В 2021 году почти половина населения (46,4%) пользовалась услугами подобных платежных систем, причем данный показатель возрастает до двух третей среди молодежи (младше 35 лет).

"Похоже, что пользующиеся банковскими услугами домохозяйства используют небанковские онлайн-платежи в сочетании с банковскими продуктами, привязывая их к кредитным картам или банковским счетам, в то время как домохозяйства, не пользующиеся банковскими услугами, часто используют платежные онлайн-системы вместо банковского счета", - заявил врио главы FDIC Мартин Грюнберг, слова которого приводятся в сообщении.

США
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