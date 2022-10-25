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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Военные РФ сообщили о ракетных ударах ВВС Израиля по объектам в Дамаске

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в столице Сирии Дамаске, сообщил на брифинге во вторник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, удар был нанесен днем в понедельник, 24 октября.

Как отметил Егоров, силами ПВО Сирии четыре ракеты были уничтожены.

"В результате ударов ВВС Израиля два военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения", - сообщил он.

Израиль Сирия Дамаск
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