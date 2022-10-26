Семь судов доставят более 220 тыс. тонн украинского продовольствия в страны ЕС и КНР

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты во вторник покинули семь сухогрузов с продовольствием, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"25 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 224 850 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Два сухогруза - Captain J. Neofotistos (68 тыс. тонн пшеницы) и Zumrut Ana (6,5 тыс. тонн подсолнечного масла) - взяли курс на Испанию. Судно Captain V. Madias (63 650 тонн кукурузы) направилось в Китай, судно Kaptan Arif Bayraktar (50 тыс. тонн кукурузы) - в Нидерланды.

Помимо этого, судно Regius доставит в порты ЕС 30 тыс. тонн рапса. Сухогруз Pearl T перевезет в Румынию 4 тыс. тонн подсолнечного масла, сухогруз Sahin 1 - 2,9 тыс. тонн пшеницы в Грецию.

В СКЦ пояснили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 25 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 8 899 048 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 781 судна - 391 на прибытие в украинские порты и 390 - на выход из них", - говорится в сообщении СКЦ.

Кроме того, СКЦ сообщил о проверке похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре, созданном для вывоза зерна в рамках черноморской зерновой инициативы.

"СКЦ санкционировал отправку из порта Одессы буксира Sapfir и поисково-спасательного катера SAR-02 для проведения предварительной инспекции похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре", - говорится в сообщении, распространенном координационным центром.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.