Высокопоставленные дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили КНДР
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Заместители глав МИД Южной Кореи, США и Японии провели в среду консультации по вопросам региональной и глобальной безопасности на фоне опасений по поводу возможного ядерного испытания в КНДР, сообщает Yonhap.
Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хен Дон провел трехстороннюю встречу со своими американскими и японскими коллегами - Уэнди Шерман и Такео Мори в Токио, говорится в сообщении.
Встреча была посвящена обсуждению путей противодействия угрозам со стороны Северной Кореи.
Отмечается, что встреча состоялась на фоне предположений о том, что Ким Чен Ын может вскоре провести еще одно ядерное испытание и совершить дополнительные провокации.
По мнению чиновников в Сеуле, Пхеньян полностью готов к ядерному испытанию, которое в случае проведения станет первым с сентября 2017 года.