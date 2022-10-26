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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Высокопоставленные дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили КНДР

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Заместители глав МИД Южной Кореи, США и Японии провели в среду консультации по вопросам региональной и глобальной безопасности на фоне опасений по поводу возможного ядерного испытания в КНДР, сообщает Yonhap.

Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хен Дон провел трехстороннюю встречу со своими американскими и японскими коллегами - Уэнди Шерман и Такео Мори в Токио, говорится в сообщении.

Встреча была посвящена обсуждению путей противодействия угрозам со стороны Северной Кореи.

Отмечается, что встреча состоялась на фоне предположений о том, что Ким Чен Ын может вскоре провести еще одно ядерное испытание и совершить дополнительные провокации.

По мнению чиновников в Сеуле, Пхеньян полностью готов к ядерному испытанию, которое в случае проведения станет первым с сентября 2017 года.

США КНДР Южная Корея Япония
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