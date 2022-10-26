Нидерландская Van Oord оптимизирует судоходство Клайпедского порта углублением канала

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Компания Van Oord Dredging & Marine Contractors BV (Нидерланды) проведет дноуглубление внутреннего судоходного канала Клайпедского порта до 15,5 метра, стоимость работ составит 45,8 млн евро.

Согласно сообщению дирекции Клайпедского порта, она подписала договор с данной компанией, победившей на конкурсе.

За счет увеличения глубины судоходного канала и, как следствие, допустимой осадки судов, входящих в порт, они могут быть загружены полностью, что снизит интенсивность судоходства. Сократится время перевозки грузов, будет обеспечена более высокая безопасность доставки, отмечает дирекция.

Ожидается, что до 85% финансирования проектов дноуглубительных работ в порту будет выделено из структурных фондов ЕС.

Ранее эта же компания выполняла расширение и углубление портового канала в Клайпеде до 14,5 метра, углубление бухты.