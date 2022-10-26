США в начале ноября отправят к МКС грузовой корабль Cygnus

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman 6 ноября стартует к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, NASA).

Запуск с помощью ракеты-носителя Antares планируется осуществить в 05:50 по времени Восточного побережья США (13:50 по Москве) с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 8 ноября.

Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией грузовика дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск будет осуществлен в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 т груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 18-й полет космического грузовика корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.