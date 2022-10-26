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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Китай в январе-сентябре увеличил расходы бюджета на 6,2%, доходы упали на 6,6%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Расходы бюджета Китая в январе-сентябре увеличились на 6,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 19,04 трлн юаней ($2,65 трлн), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Доходы упали на 6,6% – до 15,3 трлн юаней ($2,13 трлн). Однако без учета возмещения НДС показатель увеличился на 4,1%.

Поступления в центральный бюджет за девять месяцев составили 6,99 трлн юаней, доходы местных бюджетов – 8,32 трлн юаней. Эти показатели снизились соответственно на 6,8% и 4,9% в годовом выражении.

Налоговые поступления сократились на 11,6% – до 12,44 трлн юаней.

Китай начал широкомасштабный возврат НДС в апреле. К концу августа объем возмещений и других налоговых послаблений составил 3,3 трлн юаней, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на налоговые органы.

Китай
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