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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Власти Молдавии утвердили антитеррористические меры по защите критической инфраструктуры

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии в среду утвердило Национальную программу усиления и реализации антитеррористических мер по защите критической инфраструктуры на 2022-2026 гг.

Как отмечается в принятом постановлении, новые меры вводятся "из-за происходящих событий в регионе и увеличения угроз национальной безопасности".

"Даже если в настоящее время Молдавия не сталкивается с серьезными террористическими рисками и не является непосредственной целью для террористических организаций, существует необходимость укрепления потенциала страны по борьбе с терроризмом, особенно в условиях региональной нестабильности", - отмечается в принятом документе.

Реализация Программы будет обеспечиваться Антитеррористическим центром Службы информации и безопасности и другими государственными учреждениями, ответственными за критическую инфраструктуру.

Программа предусматривает оптимизацию нормативно-правовой базы, повышение эффективности и модернизацию систем защиты и охраны объектов критической инфраструктуры, организацию практических занятий и учений. Предусматривается также постоянное развитие международного сотрудничества в сфере защиты критической инфраструктуры.

Молдавия
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