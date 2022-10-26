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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В результате взрыва в мавзолее в иранском Ширазе погибли 20 человек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Террористическая атака совершена в мавзолее Шах-Черах, который находится в иранском городе Шираз. В результате атаки 20 человек погибли, несколько десятков ранены, сообщает "Мехр" со ссылкой на представителей власти страны.

"По данным иранских властей, в среду во второй половине дня трое вооруженных неизвестных ворвались в мавзолей Шах-Черах и убили как минимум 20 человек, большое число людей получили ранения", - пишет агентство.

Отмечается, что сотрудники сил безопасности задержали двух боевиков по подозрению в причастности к нападению, третий все еще на свободе.

По данным агентства, нападение совершили террористы, которые воспользовались недавними беспорядками в стране для совершения теракта.

В Иране в сентябре вспыхнули антиправительственные акции протеста после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

По некоторым данным, эти беспорядки унесли жизни сотен человек.

Иран Шираз
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