В Тбилиси погиб депутат от правящей партии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Тбилиси найден мертвым депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Хахубиа, сообщают в четверг грузинские СМИ.

По информации СМИ, в доме 51-летнего депутата, где было обнаружено его тело, работают сотрудники правоохранительных органов. Рассматривается версия возможного самоубийства.

Со ссылкой на близких и знакомых депутата СМИ пишут, что в последнее время у Хахубии были проблемы со здоровьем, которые начались после трагической гибели его 21-летнего сына в 2017 году.

В мае 2017 года сын парламентария Бека Хахубиа погиб в автоаварии на одной из автомагистралей. СМИ сообщали, что авария случилась в тот момент, когда его преследовали за неподчинение требованиям остановиться сотрудники патрульной полиции. Позже суд признал двух полицейских виновными в превышении служебных полномочий, что привело к гибели человека, и приговорил их к 1,6 и 2,6 годам лишения свободы.

Депутат Ираклий Хахубиа был членом парламента 9-го и 10-го созывов. Он являлся мажоритарным депутатом от города Поти.