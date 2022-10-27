Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,7%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, высокой нефти и затишья в геополитической повестке; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, лидируют бумаги "Роснефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2134,82 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1093,82 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 61,42 рубля (-0,34 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+1,7%), АФК "Система" (+1,6%), "Магнита" (+1,3%), Polymetal (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,8% "префы"), "РусГидро" (+1,1%), UC Rusal (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "НЛМК" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%).

Ритейлер Fix Price (+1,2% ГДР) в III квартале 2022 года увеличил выручку на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 70,099 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль ритейлера увеличилась на 36,7% (до 6,998 млрд рублей), валовая прибыль повысилась на 23,6% (до 22,728 млрд рублей), EBITDA выросла на 19,8% (до 13,136 млрд рублей).

Подешевели акции "ММК" (-0,4%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо позитивным. Нефть удерживается на достигнутых позициях, что обещает поддержку акциям сектора нефти и газа. С другой стороны, в промышленности Китая продолжает снижаться прибыль, и это негатив для российского экспорта в данную страну.

Впрочем, если брать глобальную ситуацию, то центральные банки начинают смягчать подход к повышению ставки на фоне резкого роста вероятного экономического спада. В ЕЦБ могут повысить ставку на 75 базисных пунктов, но также намекнуть на некоторое ослабление позиции, если ценовое давление начнет смягчаться.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ попытается возобновить подъем.

Позитивные настроения усилились еще на вечерней сессии накануне после прошедшей коррекции, в лидерах роста без каких-либо новостных поводов выступили акции черных металлургов. Похоже, что бумаги завершили долгосрочный нисходящий тренд и начинают разворот. Более привлекательна и менее рискованна "Роснефть", которую подогревают ожидания выплаты промежуточных дивидендов. Но если совет директоров 11 ноября решит распределить прибыль за 6, а не за 9 месяцев, то по "Роснефти" может прокатиться легкая коррекция. Для акций Сбербанка техническое сопротивление находится на уровне 124 руб., если оно будет пройдено, то цель движения сместится в район 138 руб.

По-прежнему одной из самых слабых "голубых фишек" является "Норникель". Сейчас ему расти мешает корпоративный спор с "Русалом". Фундаментально бумага неоправданно дешевая, учитывая серьезный рост производства основной продукции ГМК и его неподсанкционность.

В мировых СМИ прошла информация, что США могут увеличить потолок цен на российскую нефть выше $60 за баррель, что можно расценить как позитив для акций нефтянки, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает возврата российского рынка акций к росту, поскольку внутридневная просадка среды была полностью выкуплена. Дальнейшее оживление спроса на "фишки" позволит индексу МосБиржи пойти к зоне среднесрочных средних, району 2180-2200 пунктов. Поддержкой рынку продолжает выступать отметка 2100 пунктов.

В четверг глобальные инвесторы проявляют осторожность перед выходом свежего блока квартальных отчетов и первой оценки динамики ВВП США за III квартал (консенсусы ждут возврата показателя к росту), отмечает аналитик.

Мировые индексы

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,7%) и Nasdaq (-2%) вслед за котировками технологических компаний, Dow Jones (+0,01%) почти не изменился.

Негативом для рынка стали слабые квартальные отчеты или прогнозы ряда крупных технологических компаний, включая Alphabet, Microsoft и Texas Instruments.

Статданные по американскому рынку жилья, обнародованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, снижение продаж новостроек в США в сентябре - на 10,9%. Тем не менее, падение стало максимальным с апреля.

Продажи новых домов в прошлом месяце составили 603 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 585 тыс.

В Азии в четверг отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Совокупная прибыль крупных китайских промышленных предприятий упала на 2,3% в январе-сентябре 2022 года относительно того же периода годом ранее и составила 62,44 трлн юаней ($8,7 трлн), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны. При этом темпы снижения ускорились по сравнению с январем-августом, спад за которые составил 2,1%.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2022 года выросла на 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,8% после роста на 2,9% во II квартале, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены проседают после скачка накануне, спровоцированного снижением курса доллара и данными о сокращении запасов бензина в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $95,22 за баррель (-0,5% и +2,3% в среду), декабрьская цена WTI - $87,45 за баррель (-0,5% и +3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,8-1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн).