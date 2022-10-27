Власти Сингапура спрогнозировали рост ВВП страны в 2022 году на 3-4%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ВВП Сингапура по итогам 2022 года вырастет на 3-4%, прогнозирует Денежно-кредитное управление страны (MAS, выполняет функции центрального банка).

В следующем году экономика продолжит повышаться "темпами ниже тренда" на фоне растущих внешних проблем, говорится в полугодовом отчете MAS.

Инфляция, как ожидается, в этом году будет в среднем составлять порядка 6%, базовый показатель (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) – около 4%. В 2023 году прогнозируется соответственно 5,5-6,5% и 3,5-4,5%.

Без учета повышения налога с продаж, который произойдет 1 января, в следующем году инфляция может составить 4,5-5,5%, базовая инфляция – 2,5-3,5%.

В третьем квартале ВВП Сингапура вырос на 4,4% в годовом выражении, во втором квартале – 4,5%. Базовая инфляция в сентябре составляла 5,3%, ускорившись по сравнению с 5,1% в предыдущий месяц.