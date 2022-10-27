Молдавия и Болгария подписали контракт на прокачку газа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Молдавский Energocom и болгарский Bulgartransgaz подписали контракт на транспортировку газа через газотранспортные сети болгарской компании.

Процедура подписания прошла в рамках визита в Молдавию президента Болгарии Румена Радева. "Для нас это означает условия транзита для газа, который мы сможем получить в другом месте. И в периоде, в котором нам удобно. Это означает, что мы создаем технические условия для покупки из других источников", - сказала президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции.

Президент Болгарии отметил, что между Болгарией и Румынией ежегодно транспортируется 3 млрд кубометров газа. "Физическая способность (пропускная способность болгарской газотранспортной системы - ИФ) более чем достаточна для транзита газа из Болгарии в Молдавии. Это означает, что этот контракт позволяет иметь доступ к сжиженному газу в терминалах Греции и Турции", - сказал Радев, добавив, что Молдавия сможет покупать газ, а Болгария транспортировать его.