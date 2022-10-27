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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Глава МИД КНР заявил о намерении Китая продолжить углубление связей с Россией

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о намерении Пекина и дальше развивать отношения с Россией, сообщило в четверг Bloomberg со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.

"Ван сказал, что Китай продолжит углублять связи с Россией", - приводит агентство выдержки из заявления МИД КНР.

Помимо этого, Ван И и Лавров также обсудили обстановку на Украине.

Китай МИД РФ Сергей Лавров
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