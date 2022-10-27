Тайвань принимает меры для защиты от нарушений связи на случай конфликта или стихийного бедствия

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Тайваня, системы связи которого сильно зависят от подводных кабелей, укрепляют информационную инфраструктуру острова на случай вооруженного конфликта или стихийного бедствия, сообщает в четверг Bloomberg.

"Подводные кабели - это ахиллесова пята Тайваня", - сказал исполнительный директор тайваньского информационного центра, частично принадлежащего администрации острова, Кенни Хуанг.

"В ответ на растущие угрозы Тайвань с этого года будет включать в военные учения сценарий с нарушением связи. В краткосрочной перспективе $17 млн пойдут на план укрепить существующую инфраструктуру мобильной связи, включая подводные кабели, и на ускорение развертывания станций мобильной связи пятого поколения - на период до 2024 года", - отмечает в свою очередь Bloomberg.

Тайвань для связи полагается на 14 кабелей, идущих по морскому дну и связывающих страны Азии с США и другими частями света. В 2006 году землетрясение вблизи Тайваня повредило восемь кабелей, на ремонт которых ушли недели. В результате пострадали сервисы, связанные с интернетом, банковскими услугами и международной торговлей.

Агентство отмечает, что гипотетический конфликт между Пекином и Тайванем может лишить остров связи с остальной частью мира. Похожий эффект ранее наблюдался на островном государстве Тонга в южной части Тихого океана, которое более месяца оставалось без доступа к интернету в результате извержения вулкана.

Между тем, продолжает Bloomberg, на фоне нарастания противоречий между США и КНР все большее внимание наблюдателей привлекают риски для примерно 1,3 млн км подводных кабелей, по которым проходит почти весь мировой интернет-трафик. Так, Сингапур, где сходятся 40 подводных кабелей, создает киберподразделение, которое в том числе будет защищать и сами кабели.

Согласно анализу агентства, из более чем 500 подводных кабелей в мире 22% находятся во владении компаний США, а 4% - компаний Китая. При этом, еще при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, Вашингтон, на фоне кампании против китайской фирмы Huawei, также пытался не допускать Китай к контролю за этой инфраструктурой.