Объем валютных торгов в мире вырос до рекордных $7,5 трлн в сутки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Доллар США остался самой популярной валютой в мире в 2022 году, юань вошел в пятерку лидеров, обойдя сразу нескольких конкурентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), публикуемые раз в три года.

В исследованиях BIS сравниваются данные на апрель каждого года.

В отчете, опубликованном в четверг, говорится, что объем валютных торгов в мире в апреле текущего года достиг нового рекорда – $7,5 трлн в сутки, увеличившись на 14% по сравнению с 2019 годом.

Темпы роста были одними из самых слабых с момента начала публикации подобных исследований BIS в 2014 году, "несмотря на то, что сбор данных совпал по времени с ростом волатильности на валютном рынке в результате изменения ожиданий относительно будущего направления процентных ставок в развитых странах, подъемом цен на сырье и скачком геополитической напряженности в результате вторжения России на Украину", говорится в отчете BIS.

Порядка 50% глобальных торгов пришлось на долю валютных свопов (49% в 2019 году), еще 28% – на долю спотовых торгов (30% в 2019 году), 15% - на прямые форвардные контракты.

Доллар США был одним из участников торговых пар в 88% операций, как и три года назад. Второе место в списке самых популярных мировых валют занимает евро - его доля уменьшилась до 31% с 32%. Фунт стерлингов и иена сохранили третью и четвертую позиции в рейтинге с показателями 17% и 13% соответственно.

Юань поднялся в рейтинге на пятое место с восьмого, обойдя австралийский и канадский доллары, а также швейцарский франк. Китайская нацвалюта была участником в 7% валютных операций (4% в 2019 году), отмечают в BIS.

Операции с рублем не были включены в отчет за 2022 год. В 2019 году их доля составила менее 1%.

В целом на Великобританию, США, Гонконг, Сингапур и Японию пришлось 78% всего объема торговли валютами.

Позиции Лондона, как основного центра валютной торговли в мире, несколько ослабли, его доля в мировом обороте уменьшилась до 38% с 43%.