Вопрос об отмене переноса времени в ЕС застопорился в ходе дискуссий стран союза

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Дискуссии государств-членов ЕС по предложению Еврокомиссии (ЕК) 2018 года об отказе от переноса сезонного времени пока не привели к результату, заявил официальный представитель ЕК Адальберт Янц.

"Мы сделали предложение в сентябре 2018 года. В марте 2019 года Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии. С тех пор идет дискуссия между государствами-членами (...), и мяч остается на стороне поля государств-членов. Комиссия придерживается своего предложения", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что предложение ЕК возникло на основе пожеланий государств-членов и граждан ЕС. Инициатива опиралась на ряд исследований и на успешно проведенные общесоюзные общественные консультации, в которых приняли участие более 4,6 млн европейцев. Подавляющим большинством голосов они предложили положить конец практике переноса времени.

Оставалось решить, какое время закрепить постоянно - зимнее или летнее. Это уже входило в компетенцию государств-членов ЕС, объяснил Янц.

На вопрос о целесообразности отказа от переноса времени в период энергетического кризиса, когда было бы полезно максимально использовать естественное освещение, представитель ЕК ответил: "На вопрос экономии энергии мы обращали большое внимание во время подготовки нашего предложения 2018 года, чтобы были рассмотрены все имевшиеся у нас доказательства. И мы пришли к выводу, что эффект экономии энергии был несущественным, и, впрочем, не гарантированным, так как есть исследования, доказывающие обратное".

"И эта оценка не изменилась", - добавил представитель ЕК.

В странах Европейского союза в ночь на воскресенье, 30 октября, стрелки часов переведут на час назад на зимнее время.