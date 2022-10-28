Более девяти млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках стамбульской зерновой сделки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты в четверг покинули девять судов с продовольствием, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"По состоянию на 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 9 016 389 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 794 судов - 395 на прибытие в украинские порты и 399 - на выход из них", - говорится в сообщении СКЦ.

Отмечается, что в четверг порты Украины покинули девять сухогрузов с более 117 тыс. тонн зерна и другой продукции АПК.

Четыре сухогруза - Princess Manissa (21 тыс.тонн кукурузы), A Line (10 903 тонн пшеницы), Sevil (5 тыс.тонн соевых бобов) и Nesa (2,3 тыс.тонн гороха) - отплыли в Турцию. Судно Inoi (31 тыс. тонн различных зерновых культур) направляется в Испанию, судно Adil Ibrahimli (6 630 тонн подсолнечного масла) - в Италию.

Помимо этого, судно Stella GS доставит в Тунис 30 698 тонн кукурузы, судно Oris Jul - 5 750 тонн подсолнечного масла в Израиль. Сухогруз Ahmet Agaoglu перевозит в Грецию 4 060 тонн пшеницы.

"Зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны", - пояснили в СКЦ.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.