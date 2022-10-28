Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и юаня незначительны на "Московской бирже" на старте торгов в пятницу утром, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,645 руб./$1 (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 28,61 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 0,5 коп. - до 8,465 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в пятницу утром, с одной стороны, находится под воздействием развернувшихся вниз цен на нефть после роста накануне. С другой стороны, поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль. Вместе с тем с мировых рынков поступают противоречивые сигналы, не указывая рублю определенного направления движения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $96,19 за баррель, что на 0,79% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,09 за баррель, что на 1,11% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются: японский Nikkei 225 снижается на 0,53%, китайский CSI 300 - на 1,94%, гонконгский Hang Seng - на 1,04%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,86%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается, на 0,42%.

Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг благодаря хорошим квартальным отчетам ряда компаний индекса, а также более сильным, чем ожидалось, данным о динамике ВВП США за третий квартал. S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в минусе вслед за падением котировок акций технологических компаний.

Согласно предварительным данным министерства торговли США, опубликованным в четверг, американская экономика в июле-сентябре выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, респонденты The Wall Street Journal - на 2,3%.

Рост индекса базовой инфляции (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС), в третьем квартале замедлился до 4,5% по сравнению с 4,7% в апреле-июне.

Участники внутреннего валютного рынка также ожидают результатов заседания Банка России, которое состоится в пятницу. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. ЦБ в сентябре, снизив ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,50%, не стал давать рынку традиционный сигнал о своих будущих действиях. Перед октябрьским заседанием Банк России также воздержался от дополнительных сигналов.

При принятии решения по ставке в октябре регулятор учтет динамику инфляции, инфляционных ожиданий и рост ставок на рынке, заявил на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Для нас важными точками являются инфляционные ожидания, которые в августе-сентябре шли наверх по населению, по предприятиям, ценовые ожидания перестали снижаться. Сейчас мы получим эти точки до заседания совета директоров. Это будет также важным фактором при принятии решения", - сказал он.