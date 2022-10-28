ВВП Германии в III квартале неожиданно вырос на 0,3%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Объем экономики Германии в третьем квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 1,2%.

Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 0,8%, сообщает Trading Economics.

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