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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Следующий корабль "Прогресс" отправится к МКС в феврале 2023 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На космодроме Байконур началась подготовка транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-22" к полету на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2023 года, сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-22" по программе 83-й миссии снабжения МКС планируется в феврале 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, специалисты осмотрели и проконтролировали исходное состояние бортовых систем, подготовили изделия и наземное оборудование к предстоящим электроиспытаниям аппаратуры.

Также в "Энергии" сообщили об испытаниях пилотируемого корабля "Союз МС-23", который отправится к МКС в марте 2023 года.

Предполетные испытания двух космических кораблей проходят на техническом комплексе площадки 254 космодрома Байконур.

Ранее в пятницу космический грузовик "Прогресс МС-21" пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС и доставил 2 520 кг грузов.

Союз-2.1а Прогресс МС-22 МКС
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