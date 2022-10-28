Польша получила первые "Байрактары"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Польша получила первые шесть беспилотников типа "Байрактар" из Турции, они размещены на базе ВВС в Мирославце (Западно-Поморское воеводство). Об этом сообщает в пятницу польская пресса со ссылкой на главу министерства обороны страны Мариуша Блащака.

"Мы начали процесс оснащения наших воинских частей "Байрактарами". Это важный этап в процессе модернизации Войска Польского", - приводит польская пресса слова министра.

Согласно данным СМИ, в соответствии с договором Польша должна получить до конца 2024 года 24 беспилотника типа "Байрактар ТВ2". В соответствии с документом турецкая сторона обязалась обеспечить наземную поддержку, снабжение запчастями, необходимую диагностику, а также подготовку польских операторов. Общая сумма контракта - $270 млн.