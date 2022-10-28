ООН продолжает работать над устранением барьеров в экспорте российских удобрений

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В ООН работают над тем, чтобы устранить препятствия для экспорта российских удобрений, заявил на брифинге представитель генсека ООН Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик.

"Необходим доступ к российским удобрениям, необходимо упрощение процесса торговли. Я могу вас заверить, что генсек ООН и Ребекка Гринспен (глава ЮНКТАД) много времени уделяют работе над тем, чтобы устранить существующие препятствия ", - сказал Дюжаррик.

"У нас есть лишь небольшое окно возможностей, чтобы успеть к новому сезону посадок в развивающихся странах. Удобрения необходимо доставить туда, где в них нуждаются", - добавил он.

Ранее в октябре в Москве прошли переговоры при участии делегации ООН. Как сообщал Дюжаррик, Гринспен "провела положительные и конструктивные переговоры с заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым вокруг содействия беспрепятственному экспорту зерна и российских удобрений на мировые рынки".

Тогда генсек ООН отметил, что переговоры продолжатся.