Производитель беспилотников "Байрактар" оснастит их ракетами "воздух-воздух"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Турецкая компания Baykar готовится оснащать свои ударные беспилотники ракетами "воздух-воздух", соответствующие испытания уже идут, заявил ее генеральный директор Халук Байрактар.

"Вскоре наши "Байрактары ТБ2" и "Байрактары Акынджы" будут иметь ракеты "воздух-воздух", чтобы противостоять не только беспилотникам, но и неприятельским самолетам (...) мы ведем испытания", - приводит его слова издание "Сабах".

Ранее на оборонной выставке SAHA Expo в Стамбуле Baykar и оружейная компания Roketsan подписали контракт о вооружении зенитными ракетами Sungur ударных беспилотников. При этом гендиректор компании Roketsan Мурат Икинджи отметил, что ракеты Sungur хорошо зарекомендовали себя против вертолетов и беспилотников.

"Сабах" отмечает, что оснащение такими ракетами БПЛА "Байрактар ТБ2" и "Байрактар Акынджы" позволит создать дешевое средство воздушного патрулирования против вертолетов и беспилотников, включая беспилотники-камикадзе.