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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в МИД Азербайджана.

"Министры обменялись мнениями по последней ситуации в регионе (на Южном Кавказе - ИФ), в том числе по актуальным темам двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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