Российские всадники получат возможность выступать на турнирах Евразийского конноспортивного проекта

Это возможно несмотря на санкции МОК

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Продление международных санкций в отношении всадников России не станет препятствием для их участия в межгосударственных проектах Евразийской Ассоциации конного спорта (ЕЕА), заявил "Интерфаксу" генеральный секретарь организации Сергей Буйкевич.

"У Ассоциации есть набор надежно действующих спортивных инструментов", - сказал он.

Ранее Международная федерация конного спорта (FEI) пролонгировала действие санкций против спортсменов из России и Белоруссии. В частности, из календаря FEI на 2023 год временно исключены соревнования на территории этих стран. Кроме того, продлен запрет на участие российских и белорусских официальных лиц, спортсменов и лошадей в международных турнирах на территории других государств до специального решения.

По словам Буйкевича, у российских всадников в рамках ЕЕА "сохраняется возможность участия в международных стартах высокого уровня".

"Во-первых, это серия соревнований на Кубок Maxima Masters Eurasia по конкуру. Во-вторых, это соревнования Кубок Наций Maxima Masters Евразийская лига", - рассказал Буйкевич.

"В-третьих, в сезоне-2023 ЕЕА запускает личную серию Кубок Maxima Masters Евразия и Кубок Звезды Евразии по выездке, которую можно рассматривать как этап в подготовке наших всадников к Олимпийским Играм в Париже-2024. "Тестирование" этого нового спортивного формата намечено на 24-27 ноября в подмосковном Maxima Park. В-четвёртых, это главные соревнования, проводимые на евразийском пространстве, Евразийские игры по конкуру, выездке и троеборью среди всех возрастных категорий", - подчеркнул он.

"Кроме того, последнее слово в вопросе продления или отмены санкций остается за Международным олимпийским комитетом. Свое решение МОК планирует вынести по итогам заседания Исполкома в декабре", - сказал Буйкевич.

В Евразийскую ассоциацию конного спорта входят десять постсоветских государств и Иран. Они объединены в три группы: Европейскую (Россия, Белоруссия, Молдавия), Центрально-Азиатскую (Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан) и Каспийско-Кавказскую (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран). Все они, в свою очередь, составляют региональную группу 3 Международной федерации конного спорта (FEI).