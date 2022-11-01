РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного и грузового флотов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - РФ и Иран подтвердили готовность развивать сотрудничество в области совместного строительства крупнотоннажного флота на иранских верфях и грузового - на российских. Об этом сообщается на сайте правительства по итогам российско-иранской межправкомиссии в Грозном.

Кроме того, Москва рассматривает возможности инвестирования в иранские морские порты. В свою очередь, иранская сторона предложила использовать свои морские порты в качестве хабов для российских грузов, в том числе следующих транзитом.

Также обсуждается участие российских компаний в проектах строительства солнечных электростанций в Иране под ключ общей установленной мощностью не менее 100 МВт с привлечением российского экспортного финансирования, а также участие в реализации проектов ветряных электростанций на границе с Афганистаном и на каспийском побережье Ирана, в том числе на основе долгосрочных (до 20 лет) контрактов.

Москва и Тегеран договорились развивать сотрудничество в сфере нефти, газа, атомной промышленности и ВИЭ, финансов, страхования, таможни, логистики, транзита, в том числе с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора Север- Юг. Также ведутся работы над увеличением доли расчётов в национальных валютах.

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в ключевых отраслях экономики - сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, энергетике, банковской сфере и так далее.

"Отношения между нашими странами стремительно развиваются, поддерживается высокая интенсивность политического диалога на различных уровнях. Несмотря на внешнее санкционное давление на Россию и Иран, торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами продолжает демонстрировать устойчивый рост", - подчеркнул Новак.

По словам вице-премьера, в январе-июле 2022 года двусторонний товарооборот России и Ирана увеличился почти на 45% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил $2,8 млрд. При этом ожидается дальнейший рост товарооборота между двумя странами при сохранении текущей позитивной динамики взаимодействия на уровне дипломатов и представителей бизнеса. В завершающей стадии находится процесс заключения Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Стороны отметили, что Тегеран и Москва обладают возможностями по нейтрализации внешнего давления. "Наши страны, Иран и Россия, находятся под санкциями. Уверен, что с учётом возможностей и потенциала, существующих в России и Иране, мы в состоянии нейтрализовать введённые против нас санкции", - приводятся в сообщении слова министра нефти Джавада Оуджи.