Американский суд заблокировал слияние издательств Penguin и Simon & Schuster

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Судья окружного суда округа Колумбия Флоренс Пэн поддержала требование министерства юстиции США заблокировать слияние крупнейшего в мире издательского дома Penguin Random House с конкурентом Simon & Schuster, пишет The New York Times.

По мнению Минюста, слияние объемом $2,2 млрд может серьезно снизить конкуренцию на американском рынке прав на издание потенциальных бестселлеров, поскольку объединенная компания контролировала бы почти половину этого рынка.

"Предполагаемое слияние привело бы к снижению конкуренции, сокращению выплат авторам, ухудшению широты, глубины и разнообразия историй и идей и, в конечном счете, - к обеднению нашей демократии", - написал заместитель генпрокурора США Джонатан Кантер.

Среди свидетелей на стороне обвинения выступал известный писатель Стивен Кинг, один из самых продаваемых авторов современности. Он приветствовал решение суда, отметив, что "дальнейшая консолидация... нанесла бы ущерб писателям, читателям, независимым книготорговцам и небольшим издательствам".

Представители Penguin уже заявили о намерении обжаловать постановление суда, указав, что "фокус Минюста на выплатах в пользу одних из самых высокооплачиваемых авторов в мире вместо потребителей ... противоречит принципам обеспечения честной конкуренции".

"Администрация Байдена хочет проявить активность в защите рынка в целом, не обязательно в защите только потребителей", - написала Элеанор Фокс, эксперт по антимонопольному законодательству в Школе права при Нью-Йоркском университете.

Акции немецкой компании Bertelsmann, материнской структуры Penguin, в ходе торгов во Франкфурте во вторник дешевеют на 0,2%.