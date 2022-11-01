Молдавия пополнила резервы газа еще на 15 млн куб. м

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Молдавская государственная компания Energocom 1 ноября закупила еще 15 млн кубометров газа, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Кратко опишу ситуацию в энергетической сфере: SA Energocom приобрела у OPCOM (румынская фондовая биржа электроэнергии) на завтра 7802 МВт.ч. Прогнозируемый дефицит на завтра составит 1698 МВт.ч. Никаких других коммерческих контрактов на электроэнергию подписано не было. Было приобретено еще 15 млн кубометров газа. Всего в Молдове имеется 142 млн кубометров газа в резерве. Контракт на поставку электроэнергии с МГРЭС не подписан. Сегодня, как и завтра, правый берег не будет получать электричество от МГРЭС", - написал он вечером во вторник в своем телеграм-канале.

У Молдавии нет своих хранилищ, поэтому весь закупленный газ хранится в ПХГ в Румынии и на Украине.

Накануне Спыну выразил надежду на подписание контракта с Молдавской ГРЭС до конца дня 31 октября. При этом он предупредил, что Молдавия сократит подачу газа Приднестровью, если Молдавская ГРЭС, расположенная на левобережье Днестра и принадлежащая "Интер РАО", не будет поставлять достаточно электроэнергии для Молдавии.

Вечером в понедельник вице-премьер сообщил, что госкомпания Energocom 31 октября закупила 27 млн кубометров газа.

Молдавская ГРЭС в октябре поставляла Молдавии электроэнергию по цене существенно ниже цены закупок в Румынии (от 90 евро и выше за 1 МВт.ч). Ранее Молдавия получала электроэнергию от Молдавской ГРЭС (70%) и 30% импортировала с Украины. После 15 октября Украина перестала подавать электроэнергию из-за нарушения работы своей энергосистемы, а МГРЭС сократила ее поставки из-за дефицита газа.

В целом Молдавия потребляет за год 3,2 млрд кубометров газа (правобережная часть - 1,1 млрд, левобережная - 2,1 млрд кубометров).