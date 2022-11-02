Компания из США запустила на Украине проект по разминированию стоимостью в $47,6 млн

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - США запустили на Украине проект по помощи в разминировании стоимостью в $47,6 млн, сообщает в среду Госдеп.

"30 сентября госдепартамент выделил $47,6 млн компании Tetra Tech, Inc. из Пасадены, штат Калифорния, для оказания срочной гуманитарной помощи Украине в разминировании", - говорится в сообщении.

Согласно условиям проекта, компания "укрепит возможности Украины по обнаружению и обезвреживанию наземных мин, неразорвавшихся и оставленных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов из гражданских районов".

Помимо этого, Tetra Tech предоставит Украине инструменты, необходимые для выполнения работ по разминированию.

"Данный проект является частью помощи в разминировании в размере $91,5 млн, которую госдепартамент предоставит в течение предстоящего года", - подчеркивается в сообщении.