Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение у берегов Калифорнии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Калифорнии в акватории Тихого океана в 1156 км от города Дейли-Сити, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, землетрясение произошло в 07:53 по Москве в среду, по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6.