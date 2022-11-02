Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Гонконгская биржа приостановила работу из-за предупреждения о тайфуне

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Гонконгская биржа приостановила работу в среду из-за предупреждения о приближающемся тайфуне.

"Торги ценными бумагами, в том числе через программу взаимосвязи бирж, а также на рынке деривативов приостанавливаются", - говорится в сообщении Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx).

Дополнительные торги в среду также проводиться не будут, отметила HKEx.

Власти страны объявили сигнал штормового предупреждения восьмого уровня по 10-бальной шкале.

Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Болсонару готов начать передачу власти победившему на президентских выборах Луле да Силве

Болсонару готов начать передачу власти победившему на президентских выборах Луле да Силве

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Южная Корея ответила на пуски КНДР запуском трех своих ракет

Что случилось этой ночью: среда, 2 ноября

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

КНДР в среду осуществила не менее 10 ракетных пусков в сторону Японского и Желтого морей

КНДР запустила в среду три баллистических ракеты

В ООН выразили надежду на возобновление выхода судов из портов Украины в четверг

В Анкаре заявили, что суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины

Ни одна из коалиций не смогла получить большинство по итогам выборов в Дании

Ни одна из коалиций не смогла получить большинство по итогам выборов в Дании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });