Доналоговый убыток Aston Martin подскочил более чем в два раза в III квартале

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda отчитался о резком увеличении доналогового убытка в третьем квартале 2022 года, несмотря на активный рост выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, доналоговый убыток в отчетный период составил 225,9 млн фунтов стерлингов ($259,4 млн) по сравнению с убытком в размере 97,9 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

Колебания на рынке валют – главным образом ослабление курса фунта к доллару – привели к списанию в размере 245 млн фунтов за девять месяцев этого года.

Тем временем выручка компании в июле-сентябре повысилась на треть, до 315,5 млн фунтов.

Оптовые поставки автомобилей в минувшем квартале увеличились на 3% в годовом выражении, до 1,384 тыс. За три квартала поставки снизились на 4%, до 4,06 тыс.

Компания ожидает, что оптовые продажи автомобилей в текущем году будут в диапазоне от 6,2 до 6,6 тыс., тогда как предыдущий прогноз составлял 6,6 тыс. Рентабельность по скорректированной EBITDA, как ожидается, вырастет на 100-300 базисных пунктов, а не на 350-400 б.п., как ожидалось ранее.

Руководство по-прежнему придерживается среднесрочного прогноза, согласно которому к 2025 году годовые продажи машин достигнут 10 тыс., выручка – 2 млрд фунтов, а скорректированная EBITDA – 500 млн фунтов.

Акции Aston Martin в ходе торгов в среду падают на 13,6%. За последние три месяца капитализация компании сократилась вдвое, до 737,9 млн фунтов стерлингов.

Aston Martin была основана в 1913 году. В 1994-2007 годах компания принадлежала Ford Motor Co., а в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial. Aston Martin получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о Джеймсе Бонде.