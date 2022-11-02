Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Запущенный в среду с космодрома Плесецк военный спутник в расчетное время вышел на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2563".

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.

"Союз" был взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Титова.

В настоящее время "Космос-2563" внесен в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.