Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для банков Германии, Италии, Чехии, Венгрии, Польши и Словакии на "негативный" со "стабильного" на фоне ухудшения экономической ситуации из-за энергетического кризиса и высокой инфляции.
Эта группа включает страны, которые больше всего подвержены негативному влиянию высоких цен на энергоресурсы и рискам введения ограничений на доступ к ним.
"Мы ожидаем дальнейшего ухудшения операционных условий", - говорится в сообщении Moody's. Агентство ожидает снижения качества банковских кредитов, прибыльности и доступа к финансированию.
"Рост цен повлияет на кредитоспособность многих предприятий и домохозяйств, спровоцировав образование новых проблемных кредитов", - отмечает аналитик Moody's Луиза Велин.
Меры правительства ФРГ по поддержке экономики не смогут полностью компенсировать проблемы, стоящие перед компаниями и потребителями. "Экономика Германии войдет в рецессию", - говорится в сообщении агентства.
При этом прогноз для банков Великобритании и Австрии остался "стабильным".