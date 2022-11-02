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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Moody’s изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"
Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для банков Германии, Италии, Чехии, Венгрии, Польши и Словакии на "негативный" со "стабильного" на фоне ухудшения экономической ситуации из-за энергетического кризиса и высокой инфляции.

Эта группа включает страны, которые больше всего подвержены негативному влиянию высоких цен на энергоресурсы и рискам введения ограничений на доступ к ним.

"Мы ожидаем дальнейшего ухудшения операционных условий", - говорится в сообщении Moody's. Агентство ожидает снижения качества банковских кредитов, прибыльности и доступа к финансированию.

"Рост цен повлияет на кредитоспособность многих предприятий и домохозяйств, спровоцировав образование новых проблемных кредитов", - отмечает аналитик Moody's Луиза Велин.

Меры правительства ФРГ по поддержке экономики не смогут полностью компенсировать проблемы, стоящие перед компаниями и потребителями. "Экономика Германии войдет в рецессию", - говорится в сообщении агентства.

При этом прогноз для банков Великобритании и Австрии остался "стабильным".

Moody's Германия Италия Чехия Венгрия Польша Словакия
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