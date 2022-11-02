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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Правые партии Израиля получают большинство мест в парламенте после подсчета 87% голосов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Блок правых партий Израиля под руководством экс-премьера и нынешнего лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху может рассчитывать на 65 мандатов из 120 в однопалатном парламенте страны по итогам подсчета 87% голосов, отданных на выборах, пишут в среду израильские СМИ.

Партия Нетаньяху "Ликуд" набирает 32 места, у его партнеров, партии "Религиозный сионизм" - 14 мест, у ШАС - 11 и у единого списка ультраортодоксальных партий Яхадут ха-Тора - восемь мандатов. Таким образом, у Нетаньяху и его сторонников, если ситуация не изменится по итогам подсчета оставшихся бюллетеней, достаточно мест в Кнессете нового созыва для формирования правительства.

У блока левых и левоцентристских партий под руководством нынешнего премьера Яира Лапида - 50 мест, включая его партию "Еш Атид" (24 мандата), Государственный лагерь (лидер - министр обороны Бени Ганц, 12 мандатов), "Наш дом Израиль" (правая партия, входящая в коалицию левых - пять мандатов) и Авода (четрые мандата). Еще пять мест на данный момент у арабского блока РААМ-ТААЛ.

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Электоральный барьер для попадания в парламент составляет 3,25%, и его не проходят на данный момент такие партии, как левая МЕРЕЦ, арабская БАЛАД и правая национально-религиозная партия "Еврейский дом". Если какая-то из этих партий все же преодолеет барьер, это может изменить расстановку сил по итогам выборов.

Окончательные результаты голосования будут опубликованы, предположительно, 4 ноября. Затем 9 ноября председатель Центризбиркома передаст президенту отчет об итогах голосования, и после этого президент начнет консультации с представителями партий, по итогам которых он в течение семи дней должен будет поручить одному из кандидатов сформировать правительство.

Таким образом, пишут израильские СМИ, Биньямин Нетаньяху может вскоре вернуть себе пост премьера, в частности, потому что его блок обладает солидным перевесом сил.

У получившего мандат на формирование правительства политика есть 28 дней. Если ему не удается это сделать в такой срок, то он может запросить у президента еще 14 дней дополнительно.

Парламентские выборы прошли в Израиле 1 ноября. Эти выборы стали пятыми в стране за последние три года.

Израиль
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