Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным и Зеленским вопрос экспорта удобрений

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским экспорт удобрений, сообщают турецкие СМИ.

"Я обсуждал возможность начала экспорта удобрений, а также зерна во время переговоров с президентами России и Украины", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

Он также отметил, что реализация "зерновой сделки" должна, главным образом, быть нацелена на помощь африканским странам.

Эрдоган добавил, что Анкара и Москва согласовали поставки зерна в Джибути, Сомали и Судан.

Кроме того, турецкие лидер указал, что в скором времени будут предприняты "более обширные шаги" в отношении "зерновой сделки".