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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В Швейцарии сделали поезд длиной 1905 м, который вошел в Книгу рекордов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарская железнодорожная компания побила мировой рекорд Гиннесса, создав поезд длиной 1905 м, и насчитывающий 100 вагонов. Об этом сообщает агентство United Press International.

Поезд прошел путь в 25 км примерно за час.

Представитель Книги рекордов Гиннесса, присутствовавший при поездке, подтвердил, что поезд официально побил рекорд самого длинного узкоколейного пассажирского поезда в мире.

Книга рекордов Гиннеса
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