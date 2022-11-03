В Швейцарии сделали поезд длиной 1905 м, который вошел в Книгу рекордов
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарская железнодорожная компания побила мировой рекорд Гиннесса, создав поезд длиной 1905 м, и насчитывающий 100 вагонов. Об этом сообщает агентство United Press International.
Поезд прошел путь в 25 км примерно за час.
Представитель Книги рекордов Гиннесса, присутствовавший при поездке, подтвердил, что поезд официально побил рекорд самого длинного узкоколейного пассажирского поезда в мире.