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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

"Победа" в конце декабря возобновит рейсы в Армению

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") 23 декабря возобновит регулярные рейсы Москва - Гюмри (Армения), сообщила представитель компании журналистам.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта "Внуково", уточнила она.

Рейсы по всем международным направлениям, включая Армению, "Победа" приостановила в марте, после начала военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций.

Сейчас единственное зарубежное направление "Победы" – Минск, куда компания летает из Санкт-Петербурга и Москвы. Сообщалось, что в декабре компания планирует возобновить рейсы в Турцию: Стамбул, Аланию и Анталию.

Победа Армения
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